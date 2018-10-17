2018-10-17T19:07:39+03:00
Общество

В Тверской области планируют перейти на новую систему пассажирских перевозок

Реализация проекта запланирована на следующий год
Виктория ЖУКОВА
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Реализация проекта запланирована на следующий годРеализация проекта запланирована на следующий годФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Тверской области планируют перевести пассажирские перевозки на новую систему. Этот вопрос 17 октября обсудили на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Развитие системы пассажирских перевозок будет проходить в несколько этапов. Перемены затронут не только Тверь и Калининский район, но и все крупные города региона, которые связаны автобусным и железнодорожным сообщением со столицей Верхневолжья.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участники совещания обсудили возможности перехода на безналичную систему оплаты в общественном транспорте, использования специальных выделенных полос движения, а также вопросы обновления подвижного состава.

По мнению главы региона, на основных маршрутах необходимо увеличивать количество низкопольных автобусов, которые в большей степени отвечают требованиям безопасности и комфорта для пассажиров.

Ожидается, что к 2021 году система пассажирских перевозок будет работать в новом формате.

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