2018-10-17T18:13:05+03:00
Общество

Аварийные деревья вырубят в Бобачевской роще Твери

Работы начнутся на следующей неделе
Виктория ЖУКОВА
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Бобачевская роща в Твери. Фото: администрация ТвериБобачевская роща в Твери. Фото: администрация Твери
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В Твери в Бобачевской роще пройдут работы по санитарной рубке аварийно-опасных деревьев. Заниматься этим будут специалисты «Зеленстрой».

Работы запланированы на 22- 24 октября.

Как сообщают в администрации Твери, местные жители неоднократно жаловались на состояние деревьев на данной территории.

Однако Бобачевская роща – это особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения, памятник природы, поэтому ликвидация зеленых насаждений здесь должна проводиться только после комплексного обследования с привлечением специализированной организации.

Соответствующую экспертизу провели сотрудники филиала федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» – «Центр защиты леса Тверской области».

На основании экспертного заключения на следующей неделе начнутся работы по санитарной рубке сухостойных и аварийно-опасных деревьев в Бобачевской роще.

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