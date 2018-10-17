Аварийные деревья вырубят в Бобачевской роще Твери

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-17T18:13:05+03:00

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В Твери в Бобачевской роще пройдут работы по санитарной рубке аварийно-опасных деревьев. Заниматься этим будут специалисты «Зеленстрой».

Работы запланированы на 22- 24 октября.

Как сообщают в администрации Твери, местные жители неоднократно жаловались на состояние деревьев на данной территории.

Однако Бобачевская роща – это особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения, памятник природы, поэтому ликвидация зеленых насаждений здесь должна проводиться только после комплексного обследования с привлечением специализированной организации.

Соответствующую экспертизу провели сотрудники филиала федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» – «Центр защиты леса Тверской области».

На основании экспертного заключения на следующей неделе начнутся работы по санитарной рубке сухостойных и аварийно-опасных деревьев в Бобачевской роще.