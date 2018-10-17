СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-17T17:02:51+03:00

Изменить размер текста: A A

60-летнего жителя Тверской области подозревают в убийстве собственной матери.

В Тверской области расследуется уголовное дело по факту убийства пожилой женщины.

По версии следствия 86-летнюю жительницу Бологое задушили.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в ходе грамотно слаженных следственных действий следователей СКР и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УМВД подозреваемый был задержан. Им оказался 60-летний житель города Бологое, сын погибшей женщины.

Следователи СК проводят комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств и мотивов совершения преступления. Расследование продолжается.