Жителя Тверской области подозревают в убийстве собственной матери
60-летнего жителя Тверской области подозревают в убийстве собственной матери.
В Тверской области расследуется уголовное дело по факту убийства пожилой женщины.
По версии следствия 86-летнюю жительницу Бологое задушили.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в ходе грамотно слаженных следственных действий следователей СКР и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УМВД подозреваемый был задержан. Им оказался 60-летний житель города Бологое, сын погибшей женщины.
Следователи СК проводят комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств и мотивов совершения преступления. Расследование продолжается.