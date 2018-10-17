Рецидивист разбил окно и похитил имущество хозяев из дачного дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:44 2018-10-17T17:44:32+03:00

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У 43-летнего жителя Тверской области обокрали дачный дом. Когда хозяев не было на месте, неизвестный разбил окно на втором этаже. Дача находится в одном из садовых кооперативов Калининского района. Из домовладения злоумышленник похитил имущество на 20 тысяч рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали прилегающую территорию, опросили потерпевшего и возможных свидетелей произошедшего.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, оперативникам удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 32-летний рецидивист из Калининского района. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное. В его отношении возбудили уголовное дело.

Оперативники проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.