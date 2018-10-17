2018-10-17T16:39:06+03:00
Общество

100 тысяч рублей штрафа заплатит жительница Тверской области за фиктивную регистрацию в своем доме

Она незаконно прописала гражданку
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Женщина должна 100 тысяч рублей штрафа. Фото: архив "КП"Женщина должна 100 тысяч рублей штрафа. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области Удомельская прокуратура поддержала государственное обвинение в суде в отношении 34-летней местной жительницы.

Во время судебного следствия было установлено, что в августе прошлого года обвиняемая фиктивно прописала в своем доме гражданку. Жить в этом доме женщина не собиралась.

Своими действия подсудимая нарушила работу органов, которые осуществляют контроль за соблюдением гражданами правил регистрационного учета и передвижения на территории России.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Мировой судья судебного участка № 1 Удомельского района признал подсудимую виновной. Женщине был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лесорубы-нелегалы лишились бензопил в Тверской области
В Твери пройдёт турнир по старым играм на Dendy и Sega
В Тверской области планируют перейти на новую систему пассажирских перевозок
Аварийные деревья вырубят в Бобачевской роще Твери
Рецидивист разбил окно и похитил имущество хозяев из дачного дома в Тверской области
Жителя Тверской области подозревают в убийстве собственной матери
В колонии строго режима Тверской области обвенчались молодожены
Полицейские обнаружили у 21-летнего парня запрещенное вещество в Тверской области
Лиса и енотовидная собака подцепили бешенство в Тверской области
Тверской спортсмен Даниил Ейбог стал бронзовым призером II этапа Кубка России по шорт-треку
15-летняя девушка пропала в Тверской области
Мужчина украл 150 тысяч рублей у своего собутыльника в кафе в Тверской области
Следователи СК выясняют, что произошло с погибшей в Тверской области девушкой
Игра-путешествие "Маяки Памяти" пройдет в Твери
Пропавшая в апреле 28-летняя жительница Тверской области найдена погибшей
"Контроль трезвости" в Тверской области не прошел 51 водитель
В Следственный комитет России передано дело о мошенничестве в клинике Тверского медуниверситета
Молодого мужчину насмерть сбил автомобиль в Тверской области