100 тысяч рублей штрафа заплатит жительница Тверской области за фиктивную регистрацию в своем доме

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-17T16:39:06+03:00

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В Тверской области Удомельская прокуратура поддержала государственное обвинение в суде в отношении 34-летней местной жительницы.

Во время судебного следствия было установлено, что в августе прошлого года обвиняемая фиктивно прописала в своем доме гражданку. Жить в этом доме женщина не собиралась.

Своими действия подсудимая нарушила работу органов, которые осуществляют контроль за соблюдением гражданами правил регистрационного учета и передвижения на территории России.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Мировой судья судебного участка № 1 Удомельского района признал подсудимую виновной. Женщине был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.