2018-10-17T16:01:07+03:00
Общество

В колонии строго режима Тверской области обвенчались молодожены

Женщина решила скрепить семью духовно, не дожидаясь освобождения мужа
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В колонии венчались осужденный и его избранница Фото: УФСИН России по Тверской областиВ колонии венчались осужденный и его избранница Фото: УФСИН России по Тверской области
Изменить размер текста:

В исправительной колонии №9 Тверской области прошло венчание. Это колония строго режима, в которой отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы.

Венчали Илью и Анастасию в храме святого Георгия Победоносца, который находится на территории колонии. Их брак был зарегистрирован в исправительной колонии, а затем молодожоны решили скрепить семью духовно, не дожидаясь освобождения одного из супругов. Администрация учреждения пошла навстречу просьбе осужденного и его избранницы.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области, настоятель храма ИК-9, отец Андрей совершил над молодожёнами таинство венчания. Под чтение молитв молодые обменялись кольцами и получили благословение. Священник рассказал супругам о правилах православного брака.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лесорубы-нелегалы лишились бензопил в Тверской области
В Твери пройдёт турнир по старым играм на Dendy и Sega
В Тверской области планируют перейти на новую систему пассажирских перевозок
Аварийные деревья вырубят в Бобачевской роще Твери
Рецидивист разбил окно и похитил имущество хозяев из дачного дома в Тверской области
Жителя Тверской области подозревают в убийстве собственной матери
100 тысяч рублей штрафа заплатит жительница Тверской области за фиктивную регистрацию в своем доме
Полицейские обнаружили у 21-летнего парня запрещенное вещество в Тверской области
Лиса и енотовидная собака подцепили бешенство в Тверской области
Тверской спортсмен Даниил Ейбог стал бронзовым призером II этапа Кубка России по шорт-треку
15-летняя девушка пропала в Тверской области
Мужчина украл 150 тысяч рублей у своего собутыльника в кафе в Тверской области
Следователи СК выясняют, что произошло с погибшей в Тверской области девушкой
Игра-путешествие "Маяки Памяти" пройдет в Твери
Пропавшая в апреле 28-летняя жительница Тверской области найдена погибшей
"Контроль трезвости" в Тверской области не прошел 51 водитель
В Следственный комитет России передано дело о мошенничестве в клинике Тверского медуниверситета
Молодого мужчину насмерть сбил автомобиль в Тверской области