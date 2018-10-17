В колонии строго режима Тверской области обвенчались молодожены

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-17T16:01:07+03:00

В колонии венчались осужденный и его избранница Фото: УФСИН России по Тверской области

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В исправительной колонии №9 Тверской области прошло венчание. Это колония строго режима, в которой отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы.

Венчали Илью и Анастасию в храме святого Георгия Победоносца, который находится на территории колонии. Их брак был зарегистрирован в исправительной колонии, а затем молодожоны решили скрепить семью духовно, не дожидаясь освобождения одного из супругов. Администрация учреждения пошла навстречу просьбе осужденного и его избранницы.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области, настоятель храма ИК-9, отец Андрей совершил над молодожёнами таинство венчания. Под чтение молитв молодые обменялись кольцами и получили благословение. Священник рассказал супругам о правилах православного брака.