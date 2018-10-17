Полицейские обнаружили у 21-летнего парня запрещенное вещество в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-17T15:20:14+03:00

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Тверские полицейские в рамках Антинаркотического месячника на одной из улиц Удомли задержали молодого человека по подозрению в сбыте наркотических средств.

21-летнего парня досмотрели в присутствии понятых. У него обнаружили сверток с веществом, которое согласно исследованию экспертов-криминалистов являлось наркотическим средством массой 1,2 грамма.

Молодой человек, по мнению стражей правопорядка, распространял наркотики бесконтактным способом через “закладки”.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

-Фигурант арестован. Ведется следствие. Полицейские устанавливают, где и при каких обстоятельствах был приобретен наркотик, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.