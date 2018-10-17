Лиса и енотовидная собака подцепили бешенство в Тверской области
В Тверской области вновь зарегистрированы случаи заболевания бешенством среди диких животных. Смертельной болезнью заболели лиса и енотовидная собака.
Больную лису сбили на дороге Братское - Лесной Холм в Краснохолмском районе, а енотовидную собаку застрелили в урочище Новый Городок Кувшиновского района.
Паталогический материал животных исследовали специалисты в лаборатории. Они подтвердили, что звери были больны. Диагностические исследования проводились по заявкам Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.
Как сообщают в ФГБУ «Тверская МВЛ», официальное количество зарегистрированных случаев бешенства на территории Верхневолжья в текущем году увеличилось до 25.