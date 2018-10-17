2018-10-17T14:48:03+03:00
Здоровье

Лиса и енотовидная собака подцепили бешенство в Тверской области

Больных животных обнаружили в Кувшиновском и Краснохолмском районах
Виктория ЖУКОВА
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Это уже 24 и 25 случай заболевания в районе Фото: архив "КП"Это уже 24 и 25 случай заболевания в районе Фото: архив "КП"
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В Тверской области вновь зарегистрированы случаи заболевания бешенством среди диких животных. Смертельной болезнью заболели лиса и енотовидная собака.

Больную лису сбили на дороге Братское - Лесной Холм в Краснохолмском районе, а енотовидную собаку застрелили в урочище Новый Городок Кувшиновского района.

Паталогический материал животных исследовали специалисты в лаборатории. Они подтвердили, что звери были больны. Диагностические исследования проводились по заявкам Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

Как сообщают в ФГБУ «Тверская МВЛ», официальное количество зарегистрированных случаев бешенства на территории Верхневолжья в текущем году увеличилось до 25.

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