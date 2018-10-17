Тверской спортсмен Даниил Ейбог стал бронзовым призером II этапа Кубка России по шорт-треку

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-17T14:16:54+03:00

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Тверские спортсмены приняли участие в соревнованиях по шорт-треку, которые 14 октября завершились в Москве. Эти состязания - II этап Кубка России.

Успешно выступил на соревнованиях мастер спорта России международного класса по шорт-треку Даниил Ейбог из Твери.

Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, на дистанции 1500 метров Даниил финишировал с третьим результатом, на дистанции 500 метров оказался вторым, а на дистанции 1000 м - пятым. Спортсмен получил бронзовую медаль II этапа Кубка России по сумме троеборья.

III этап Кубка России пройдет в тверском СК «Юбилейный» с 15 по 18 ноября, а чемпионат России пройдет в столице Верхневолжья с 26 по 29 декабря 2018 года.