2018-10-17T13:16:24+03:00
Происшествия

Мужчина украл 150 тысяч рублей у своего собутыльника в кафе в Тверской области

Мужчина оставил свою сумку с деньгами без присмотра
Виктория ЖУКОВА
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В полицию с заявлением обратился 40-летний житель Нелидова.В полицию с заявлением обратился 40-летний житель Нелидова.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области в полицию с заявлением обратился 40-летний житель Нелидова. Мужчина рассказал, что у него украли 150 тысяч рублей.

Полицейские в ходе разбирательства установили, что в день происшествия потерпевший распивал алкоголь в одном из кафе с малознакомым мужчиной. Злоумышленник воспользовался тем, что его приятель ненадолго отлучился, и похитил деньги из сумки, которую заявитель оставил без присмотра на столе.

Стражи правопорядка установили подозреваемого в краже. Им оказался 31-летний безработный житель Ржева. Фигурант сознался в содеянном и сообщил, что похищенные деньги он уже потратил. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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