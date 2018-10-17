Следователи СК выясняют, что произошло с погибшей в Тверской области девушкой
В Тверской области следователи СК выясняют обстоятельства смерти человека. 12 октября этого года неподалеку от деревни Домашино Ржевского района было обнаружено тело пропавшей полгода назад девушки. Рядом лежал рюкзак и личные вещи погибшей, в том числе и документы на имя Анны Страшко 1990 года рождения.
Девушка безвестно пропала в Ржеве 8 апреля текущего года.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшие с девушкой. Также с целью точного установления личности погибшего человека и причины его смерти назначен ряд судебных экспертиз.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.