Игра-путешествие "Маяки Памяти" пройдет в Твери
В Твери сегодня, 17 октября, состоится игра-путешествие «Маяки Памяти». Мероприятие приурочено ко дню совершения героического рейда Героя Советского Союза Степана Горобца.
Стартует игра в 13:00 в районе Комсомольской площади возле мемориала танковому экипажу Степана Горобца. Участвовать в мероприятии будут представители общественные ветеранских организаций Твери и образовательных учреждений Пролетарского района.
Перед стартом игры пройдет митинг, на котором состоится презентация программы «Маяки Памяти» и дан старт Рейду Памяти по маршруту легендарного танка Степана Горобца.
17 октября 1941 года командир танка Т-34 старший сержант Степан Горобец во время оборонительных боев за Калинин провёл с запада на восток свой танк через занятый противником город. На своем пути он уничтожил живую силу и технику захватчиков.