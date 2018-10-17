2018-10-17T12:09:00+03:00
Общество

Игра-путешествие "Маяки Памяти" пройдет в Твери

17 октября 1941 года свой героический рейд совершил Степан Горобец
Виктория ЖУКОВА
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Памятник Степану Горобцу. Фото: администрация ТвериПамятник Степану Горобцу. Фото: администрация Твери
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В Твери сегодня, 17 октября, состоится игра-путешествие «Маяки Памяти». Мероприятие приурочено ко дню совершения героического рейда Героя Советского Союза Степана Горобца.

Стартует игра в 13:00 в районе Комсомольской площади возле мемориала танковому экипажу Степана Горобца. Участвовать в мероприятии будут представители общественные ветеранских организаций Твери и образовательных учреждений Пролетарского района.

Перед стартом игры пройдет митинг, на котором состоится презентация программы «Маяки Памяти» и дан старт Рейду Памяти по маршруту легендарного танка Степана Горобца.

17 октября 1941 года командир танка Т-34 старший сержант Степан Горобец во время оборонительных боев за Калинин провёл с запада на восток свой танк через занятый противником город. На своем пути он уничтожил живую силу и технику захватчиков.

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