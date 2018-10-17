Пропавшая в апреле 28-летняя жительница Тверской области найдена погибшей

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-17T11:55:00+03:00

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В Тверской области волонтеры нашли тело пропавшей полгода назад девушки. 28-летняя жительница Ржева, Анна Минина (Страшко) 8 апреля ушла из дома и пропала. С тех пор о ее местонахождении ничего известно не было, однако волонтеры не теряли надежду и продолжали поиски.

-Версий по поиску Анны Мининой было просто невероятное количество. Пропасть в черте города! Просто исчезнуть с радаров! Было очевидно, что одновременное исчезновение Анны из соцсетей и из поля зрения вышки мобильной связи говорит о том, что телефон вышел из строя. Мы ходили по железнодорожным путям, заглядывали во все ямы и забирались во все заброшенные здания в округе. Был использован квадрокоптер, - рассказывают волонтеры ВПСО “Сова” в своей группе.

Через месяц не стало мамы пропавшей девушки. Сердце женщины не выдержало такого горя.

Спустя полгода обнаружили в поле останки пропавшей девушки.