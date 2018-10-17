"Контроль трезвости" в Тверской области не прошел 51 водитель

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-17T11:36:21+03:00

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В течение трех дней полицейские задержали на дорогах Тверской области 51 водителя в состоянии опьянения, а 21 из них были остановлены в областной столице. Таковы итоги "Контроля трезвости", который проходил на территории региона с 12 по 14 октября.

Полицейские напоминают о том, что за повторное управление автомобилем в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. В случае, если вина нарушителя будет доказана в суде, он рискует отправиться в тюрьму на два года.

Если вы заметили водителя, который подозрительно ведет себя на дороге, немедленно сообщайте об этом по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (желательно указать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).