2018-10-17T11:10:12+03:00
Общество

В Следственный комитет России передано дело о мошенничестве в клинике Тверского медуниверситета

Семь врачей Твери арестованы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Дело тверских медиков будут расследовать московские следователиДело тверских медиков будут расследовать московские следователиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Дело тверских медиков будут расследовать московские следователи. Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту мошенничества с использованием своего служебного положения медработниками клиники медуниверситета в целях всестороннего и объективного расследования.

Следователи центрального аппарата СК России проведут оценку уже собранных следствием доказательств и других материалов, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Проверятся будут и действия следователей в связи с поступающими обращениями о нарушении прав пациентов и врачей в ходе расследования.

Напомним, следствие считает, что медики, используя своё служебное положение, заполнили 15 медицинских карт круглосуточного стационара. В них они внесли ложные сведения об операциях, за которые из Тверского фонда обязательного медицинского страхования получили более 1 700 000 рублей. Средства, якобы, направлялись на зарплату сотрудников клиники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24