2018-10-17T11:00:44+03:00
Происшествия

Молодого мужчину насмерть сбил автомобиль в Тверской области

Пешеход скончался на месте аварии
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина скончался от травм Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиМужчина скончался от травм Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 16 октября, на 294 км федеральном трассы М-10 Россия, которая проходит через Вышневолоцкий район Тверской области, произошла авария с погибшим. Авария случилась около 19:47.

Удалось установить, что 57-летний водитель автомобиля "Ниссан Вингроад" сбил 36-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В зоне его видимости потерпевшего находилась "зебра", однако до нее он так и не дошел.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

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