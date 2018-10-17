Холодную воду до обеда отключили в двух районах Твери

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-17T11:29:12+03:00

Без воды жители остались до обеда Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В Твери в двух районах на полдня отключили холодную воду. Специалисты проводят ремонтные работы.

До 13:00 “холодненькой” не будет на улице 2-я Пролетарская Пролетарского района. Там коммунальщики меняют сетевое оборудование.

Также ремонт линии холодного водоснабжения идет на улице Екатерины Фарафоновой в Заволжском районе. Из-за этого холодной воды не будет до 14:30 в домах по улицам Мусорского, Горького и Екатерины Фарафоновой. В зоне отключения котельная и теплоузел.

В "Водоканал" сообщают, что цистерна с питьевой водой будет предоставлена.