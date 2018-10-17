2018-10-17T10:02:56+03:00
Общество

10 торговых центров в Московском районе Твери продолжают нарушать требования пожарной безопасности

Проверку проводила прокуратура
Виктория ЖУКОВА
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Результаты рассмотрения исковых заявлений и устранение нарушений на контроле в прокуратуре. Фото: архив "КП"Результаты рассмотрения исковых заявлений и устранение нарушений на контроле в прокуратуре. Фото: архив "КП"
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В Твери прокуратура Московского района провела контрольные проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в торгово-офисных центрах и на объектах с массовым пребыванием людей. Проверено было 20 объектов.

Было установлено, что некоторые организации так и не исполнители ранее внесенные представления прокуратуры района об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Также были выявлены и новые нарушения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в судебные органы направлено 10 исковых заявлений, согласно которым владельцы торгово-офисных центров обязаны устранить нарушения. Среди нарушителей ТЦ Фэктори, ТЦ Урожай, ТЦ Вагжанка, ТЦ Универсал, ТЦ РИО, ТЦ Вавилон, ТЦ Можайский, ТЦ Южный, ТЦ Ямской и ТЦ Впоход.

Результаты рассмотрения исковых заявлений и устранение нарушений на контроле в прокуратуре.

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