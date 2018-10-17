Женщина погибла под колесами автомобиля в Твери

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-17T09:44:48+03:00

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Во вторник, 16 октября, в Твери на улице Туполева в районе дома №12 корпус 2, произошла авария, в результате которой погибла женщина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 18:50.

Дорожные полицейские выяснили, что 60-летний обладатель "Рено Логан" сбил 52-летнюю женщину, которая пыталась пересечь проезжую часть по зебре. К сожалению, столкновение стало фатальным. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая скончалась от полученных травм.