2018-10-17T09:44:48+03:00
Происшествия

Женщина погибла под колесами автомобиля в Твери

Альберт БОЙКОВ
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ДТП произошло на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиДТП произошло на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 16 октября, в Твери на улице Туполева в районе дома №12 корпус 2, произошла авария, в результате которой погибла женщина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 18:50.

Дорожные полицейские выяснили, что 60-летний обладатель "Рено Логан" сбил 52-летнюю женщину, которая пыталась пересечь проезжую часть по зебре. К сожалению, столкновение стало фатальным. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая скончалась от полученных травм.

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