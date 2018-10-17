2018-10-17T09:36:50+03:00
Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся в Тверской области

Машиной управлял 23-летний водитель
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла поздно вечером Фото: архив "КП"Авария произошла поздно вечером Фото: архив "КП"
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В Тверской области молодой автомобилист не справился с управлением. Авария произошла вчера, 16 октября, около 23:55 в Калязинском районе на 90 километре автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец.

По информации региональной Госавтоинспекции, 23-летний парень ехал на автомобиле марки “Шевроле Нива”. Он не справился с управлением. Автомобиль вылетел в левый кювет по ходу движения, где в дальнейшем перевернулся.

В результате аварии травмы получил водитель. Его доставили в медицинское учреждение.

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