2018-10-17T09:26:11+03:00
Общество

В Твери борются с несанкционированными свалками мусора

Подобные рейды в городе станут регулярными
Виктория ЖУКОВА
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Жители бросают мусорные пакеты прямо на обочине Фото: администрация ТвериЖители бросают мусорные пакеты прямо на обочине Фото: администрация Твери
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В Твери борются с несанкционированными мусорными завалами. Сотрудники полиции проверили места, где местные жители регулярно оставляют мусорные пакеты.

Например, к таким территориям относится участок на пересечении улиц Розы Люксембург и Маяковского. В ходе рейда было составлено несколько административных протоколов в отношении граждан, которые превращают обочины дороги в свалки. Нарушителям грозит штраф от одной до двух тысяч рублей.

Как сообщают в администрации Твери, на вывоз и утилизацию отходов с несанкционированных мест тратятся серьезные средства. Чистоту в городе должны поддерживать не только специализированные организации, но и сами жители.

Рейды по проверке несанкционированных свалок будут продолжены во всех районах города.

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