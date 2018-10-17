14-летний подросток пытался уехать на мопеде от автоинспекторов в Тверской области
Молодой человек ехал по трассе «Тверь-Бежецк»
Подросток устроил гонки с автоинспекторамиФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Тверской области подросток устроил гонки с автоинспекторами. 15 октября около 15:35 молодого человека заметили на трассе «Тверь – Бежецк». Он проехал мимо поста ДПС на большой скорости.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, увидев сотрудников ГИБДД, юный водитель попытался скрыться. Догнать его удалось на восьмом километре дороги, где его и остановили.
Управлял мопедом 14-летний парень. В присутствии отца подростка отстранили от управления транспортным средством, а мопед отправили на специализированную стоянку.