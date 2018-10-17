2018-10-17T08:05:36+03:00
Общество

14-летний подросток пытался уехать на мопеде от автоинспекторов в Тверской области

Молодой человек ехал по трассе «Тверь-Бежецк»
Виктория ЖУКОВА
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Подросток устроил гонки с автоинспекторамиПодросток устроил гонки с автоинспекторамиФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Тверской области подросток устроил гонки с автоинспекторами. 15 октября около 15:35 молодого человека заметили на трассе «ТверьБежецк». Он проехал мимо поста ДПС на большой скорости.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, увидев сотрудников ГИБДД, юный водитель попытался скрыться. Догнать его удалось на восьмом километре дороги, где его и остановили.

Управлял мопедом 14-летний парень. В присутствии отца подростка отстранили от управления транспортным средством, а мопед отправили на специализированную стоянку.

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