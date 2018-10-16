2018-10-16T19:23:50+03:00
Общество

Задержаны браконьеры, которые незаконно охотились в Тверской области

В лес мужчины выехали вместе с охотничьими собаками
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У браконьеров изъяли оружиеУ браконьеров изъяли оружиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области задержали браконьеров. На автодороге «Удомля-Еремково-Молдино» в районе деревни Ильино 15 октября сотрудники полиции остановили УАЗик, в салоне которого было четыре человека и охотничьи собаки. Также при досмотре полицейские обнаружили в автомобиле ружья и мясо дикого животного.

В ходе проверки установлено, что эта группа занималась охотой без необходимого разрешения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, в рамках оперативных мероприятий автомобиль был опечатан, а также изъяты: оружие, собачий ошейник с навигатором, сотовые телефоны и мясо дикого животного.

Полицейские устанавливают обстоятельства преступления.

За незаконную охоту браконьерам грозит крупный штраф либо лишения свободы до пяти лет.

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