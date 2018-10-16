Сотрудницы Росгвардии из Твери участвуют в ведомственном конкурсе красоты «Краса в погонах»
Управление специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Центральном федеральном округе проводит конкурс «Краса в погонах» среди сотрудниц силовых ведомств.
Конкурс состоится из нескольких этапов. На первом из них, девушки должны будут показать свои умения в практической стрельбе из пистолета Макарова. На втором этапе красавицы сдадут физическую подготовку.
Заключительный этап конкурса пройдет 19 октября в 15:00 в зрительном зале ДК «Пролетарка». На нем подведут итоги предыдущих этапов конкурса и определят победительницу.
Об участницах конкурса можно узнать в группе Управления Росгвардии по Тверской области.