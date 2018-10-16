2018-10-16T18:35:11+03:00
Общество

Сотрудницы Росгвардии из Твери участвуют в ведомственном конкурсе красоты «Краса в погонах»

Победительницу выберут 19 октября
Виктория ЖУКОВА
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Тверские участницы конкурса. Фото: Управления Росгвардии по Тверской областиТверские участницы конкурса. Фото: Управления Росгвардии по Тверской области
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Управление специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Центральном федеральном округе проводит конкурс «Краса в погонах» среди сотрудниц силовых ведомств.

Конкурс состоится из нескольких этапов. На первом из них, девушки должны будут показать свои умения в практической стрельбе из пистолета Макарова. На втором этапе красавицы сдадут физическую подготовку.

Заключительный этап конкурса пройдет 19 октября в 15:00 в зрительном зале ДК «Пролетарка». На нем подведут итоги предыдущих этапов конкурса и определят победительницу.

Об участницах конкурса можно узнать в группе Управления Росгвардии по Тверской области.

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