Полицейские задержали мужчину, которого разыскивали в Твери за неуплату алиментов
Мужчина скрылся от суда
Нарушитель будет передан инициатору розыска. Фото: архив "КП"
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В Тверской области сотрудники полиции задержали мужчину, который не платил алименты на содержание своего ребенка.
46-летнего нарушителя обнаружили на территории Спировского района. Он долгое время скрывался от суда, поэтому находился в местном розыске.
-Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» во взаимодействии с представителями судебных приставов в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали мужчину и доставили в отел полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Нарушитель будет передан инициатору розыска.