2018-10-16T18:06:12+03:00
Общество

Полицейские задержали мужчину, которого разыскивали в Твери за неуплату алиментов

Мужчина скрылся от суда
Виктория ЖУКОВА
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Нарушитель будет передан инициатору розыска. Фото: архив "КП"Нарушитель будет передан инициатору розыска. Фото: архив "КП"
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В Тверской области сотрудники полиции задержали мужчину, который не платил алименты на содержание своего ребенка.

46-летнего нарушителя обнаружили на территории Спировского района. Он долгое время скрывался от суда, поэтому находился в местном розыске.

-Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» во взаимодействии с представителями судебных приставов в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали мужчину и доставили в отел полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Нарушитель будет передан инициатору розыска.

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