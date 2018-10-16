2018-10-16T17:38:33+03:00
Общество

Курильщиков в Тверской области оштрафовали на 85 тысяч рублей

Подведен итог реализации антитабачного законодательства в третьем квартале 2018 года
Виктория ЖУКОВА
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Курение вредит здоровью человека Фото: архив "КП"Курение вредит здоровью человека Фото: архив "КП"
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В Тверской области подвели итоги реализации антитабачного законодательства в третьем квартале. За это время сотрудники управления Роспотребнадзора по Тверской области возбудили 20 дел об административных правонарушениях. Граждане не соблюдали требования знака о запрете курения, а также нарушали запреты в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

Все материалы административных дел были направлены в суд. Нарушители заплатили штрафов на общую сумму 85 тысяч рублей. Также арест был наложен на 250 пачек табачной продукции.

Всего в Тверской области в текущем году было возбуждено 49 административных дел. Нарушители заплатили более 200 тысяч рублей. Также было выдано 13 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований при реализации табачной продукции.

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