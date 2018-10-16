2018-10-16T17:04:57+03:00
Происшествия

В Тверской области перевернулся грузовик со щебнем

У самосвала взорвалось колесо
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Грузовик завалился набок Фото: группа "Подслушано у водителей. ТверьГрузовик завалился набок Фото: группа "Подслушано у водителей. Тверь
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Сегодня, 16 октября, в первой половине дня на Волоколамской развязке под Тверью опрокинулся грузовик, гружёный гравием.

По сообщением очевидцев у самосвала взорвалось колесо. Машину повело в левую сторону. Водитель не справился с управлением, грузовой автомобиль опрокинулся на бок в левый по ходу движения кювет.

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, в аварии никто не пострадал.

Вчера, 15 октября, на территории Тверской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы.

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