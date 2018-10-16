2018-10-16T16:42:53+03:00
Общество

Ночью на Тверскую область опустится туман

Водителям следует быть внимательными
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Водителям следует быть внимательнымиВодителям следует быть внимательнымиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Тверской области ожидается туман. Об этом сообщает региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

В ночь на 17 октября в регионе прогнозируется туман. Видимость составит 300-800 метров. А в некоторых районах Тверской области туман сохранится и утром.

Спасатели рекомендуют водителям удвоить бдительность. Во время тумана следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Будьте более аккуратными и внимательными. По возможности, лучше отложить поездки на личном транспорте.

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