Ночью на Тверскую область опустится туман
Водителям следует быть внимательными
Водителям следует быть внимательнымиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Тверской области ожидается туман. Об этом сообщает региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
В ночь на 17 октября в регионе прогнозируется туман. Видимость составит 300-800 метров. А в некоторых районах Тверской области туман сохранится и утром.
Спасатели рекомендуют водителям удвоить бдительность. Во время тумана следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Будьте более аккуратными и внимательными. По возможности, лучше отложить поездки на личном транспорте.