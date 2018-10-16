СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-16T16:31:06+03:00

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Назван предполагаемый дефицит бюджета Твери на ближайшие два года. Цифры были озвучены на очередном заседании Тверской городской Думы, которое состоялось 15 октября.

- Общий объём доходов в 2018 году составляет 9 миллиардов 241 миллион 696 тысяч 500 рублей, - сообщила начальник департамента финансов администрации города Твери Ольга Слобода. - Расходная часть - 9 миллиардов 498 миллионов 262 тысячи 800 рублей. Дефицит бюджета города Твери составляет 256 миллионов 566 тысяч 300 рублей. На 2019 год прогнозируется дефицит в объёме 186 миллионов 572 тысячи 200 рублей. В 2020 году дефицит составит 196 миллионов 641 тысячу 200 рублей.