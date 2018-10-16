Назван предполагаемый дефицит бюджета Твери на ближайшие два года
Назван предполагаемый дефицит бюджета Твери на ближайшие два года. Цифры были озвучены на очередном заседании Тверской городской Думы, которое состоялось 15 октября.
- Общий объём доходов в 2018 году составляет 9 миллиардов 241 миллион 696 тысяч 500 рублей, - сообщила начальник департамента финансов администрации города Твери Ольга Слобода. - Расходная часть - 9 миллиардов 498 миллионов 262 тысячи 800 рублей. Дефицит бюджета города Твери составляет 256 миллионов 566 тысяч 300 рублей. На 2019 год прогнозируется дефицит в объёме 186 миллионов 572 тысячи 200 рублей. В 2020 году дефицит составит 196 миллионов 641 тысячу 200 рублей.