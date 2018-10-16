Полицейские задержали водителя фуры, который спровоцировал массовую аварию на М-9 в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-16T16:03:10+03:00

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33-летнего водителя большегруза, который врезался в Тверской области в рейсовый автобус и легковушку, задержала полиция. В его отношении ранее было возбуждено уголовное дело. В массовой аварии на трассе М-9 столкнулись сразу восемь автомобилей: автобус, три фуры и четыре легковушки.

В региональном УМВД России сообщают, что водитель в настоящий момент находится в больнице скорой помощи Твери. В аварии он получил серьезные травмы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Напомним, что авария произошла в ночь на 15 октября на 357-м километре автодороги рядом с деревней Дуброво в Западнодвинском районе Тверской области.