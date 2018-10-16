2018-10-16T16:03:10+03:00
Общество

Полицейские задержали водителя фуры, который спровоцировал массовую аварию на М-9 в Тверской области

В результате столкновения восьми автомобилей травмы получили 12 человек
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
На М-9 столкнулись сразу восемь машинНа М-9 столкнулись сразу восемь машин
Изменить размер текста:

33-летнего водителя большегруза, который врезался в Тверской области в рейсовый автобус и легковушку, задержала полиция. В его отношении ранее было возбуждено уголовное дело. В массовой аварии на трассе М-9 столкнулись сразу восемь автомобилей: автобус, три фуры и четыре легковушки.

В региональном УМВД России сообщают, что водитель в настоящий момент находится в больнице скорой помощи Твери. В аварии он получил серьезные травмы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Напомним, что авария произошла в ночь на 15 октября на 357-м километре автодороги рядом с деревней Дуброво в Западнодвинском районе Тверской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью на Тверскую область опустится туман
Назван предполагаемый дефицит бюджета Твери на ближайшие два года
19-летний парень украл два велосипеда из подъезда дома в Тверской области
В Тверской области пройдут праздничные мероприятия к 100-летию комсомола
Три снаряда времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы под Тверью
Продажа телефона через соцсети неудачно закончилась для жителя Твери
Антинаркотический месячник проходит в Твери
Суд вынес приговор по делу об убийстве кондитера в Твери
Жительницу Тверской области подозревают в мошенничестве с материнским капиталом
Команды КВН сразятся в одной второй финала лиги «Верхневолжье» в Твери
Бюст генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко установили в Твери
Автомобилистка сбила девушку на пешеходном переходе в Твери
По вине водителя маршрутки пострадала жительница Твери
Мужчина похитил ноутбук из дома своего знакомого в Твери
Бывший автоинспектор из Тверской области внес ложные данные в постановление
Женщина пострадала в ДТП в Тверской области
На две недели вводится ограничение движения транспорта на улице Веселова в Твери
Врачи мобильной детской бригады совершат до конца месяца три выезда в районы Тверской области
Мужчина ударил своего товарища ножом в спину в Тверской области
Работы по расчистке русла реки Кашинка в Тверской области запланированы на следующий год
Сотрудника линейного отдела полиции в Тверской области подозревают в фальсификации доказательств
Детям из малообеспеченных семей Твери на Новый год подарят сладкие подарки
39-летнего "закладчика" полицейские задержали в Твери
В Тверской области Стартует чемпионат по волейболу
В Твери поймали велосипедного вора
За получение пенсии умершего отца жительница Тверской области пойдёт под суд
В Твери пройдут "Дни малого и среднего бизнеса"