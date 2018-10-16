В Тверской области пройдут праздничные мероприятия к 100-летию комсомола
В Тверской области отметят 100 лет со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). В Тверской области юбилейной дате посвящен целый ряд мероприятий.
В пятницу,19 октября в городском музейно-выставочном центре отроется выставка лауреатов премии Калининского областного комсомола имени Лизы Чайкиной. Посетители увидят работы Клюшина, Пантелеева, Бабаева, Сокуренко, Антонова, Погодиной и других художников.
В этот день в библиотеке Горького начнет работать «Комсомольская площадка», девиз которой «Главное, ребята, сердцем не стареть!».
В воскресение, 21 октября в Детской школе искусств состоится вечер-встреча поколений. Выступать перед гостями будут учащиеся Детской школы искусств имени Мусоргского, Тверского суворовского училища, другие творческие коллективы города.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятия, посвященные юбилейной дате, проходят на протяжении года во всех муниципальных образованиях области.