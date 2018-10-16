Три снаряда времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы под Тверью

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-16T14:02:27+03:00

В земле лежали три снаряда Фото: УМЧС России по Тверской области

При обнаружении боеприпасов следует сразу же отойти на безопасное расстояние

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В Тверской области 15 октября обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны. Их оперативно обезвредили специалисты аварийно-спасательной службы Тверской области. Снаряды были найдены в Калининском районе.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, в земле лежали: одна 82 мм минометная мина, один 152 мм артиллерийский снаряд, один 122 мм артиллерийский снаряд.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета следует сразу же отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих о возможной опасности. После этого сообщить о находке по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101», «112».