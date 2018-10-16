Суд вынес приговор по делу об убийстве кондитера в Твери

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-16T12:55:19+03:00

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В Твери в Пролетарском районном суде назначено наказание мужчине, который убил свою супругу.

Произошло это в августе прошлого года. Погибшая работала кондитером, пекла разные сладости у себя дома. Весь вечер накануне того рокового утра 24 августа она готовила очень большой заказ - свадебный торт.

Заказ в тот день у женщины успели забрать. А спустя некоторое время кондитера обнаружили убитой на кухне. Также ее муж получил тяжелые травмы головы. В запутанном деле разбирались стражи правопорядка.

Как сообщает пресс-служба суда, приговором от 15 октября 2018 года супруг убитой признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.