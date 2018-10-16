2018-10-16T11:42:47+03:00
Общество

Жительницу Тверской области подозревают в мошенничестве с материнским капиталом

Она сначала купила дом, а потом продала его обратно владельцу
Виктория ЖУКОВА
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Она сначала купила дом, а потом продала его обратно владельцуОна сначала купила дом, а потом продала его обратно владельцуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области в отношении жительницы Старицкого района возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий при использовании материнского капитала. Проверку проводила прокуратура района.

Установлено, что женщина в апреле 2016 года на средства материнского капитала приобрела в собственность жилой дом.

-При этом, гражданка не оформила жилое помещение, приобретенное по договору купли-продажи с использованием средств материнского капитала в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После этого женщина продала купленный дом обратно владельцу, у которого купила. И получила наличными 419 тысяч 779 рублей. Средства она потратила по своему усмотрению.

Таким образом, сделка по купле-продаже жилого дома осуществлялась для незаконного получения выплаты по материнскому капиталу.

Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре района.

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