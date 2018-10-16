Команды КВН сразятся в одной второй финала лиги «Верхневолжье» в Твери
Завтра, в среду 17 октября, в ДК «Химволокно» пройдёт одна вторая финала турнира КВН региональной лиги международного союза КВН «Верхневолжье». Тема игры: «Предфинальный рубеж».
Будут выступать девять команд.
«+79030755984», город Тверь
«Макинтош», город Тверь
«Карты, глобус, два ствола», город Тверь
«Зинедин Зидан», город Петрозаводск
«Небо на замке», город Тверь
«Фыр-Фыр», город Москва
«Сборная факультетов», город Тверь
«Хорошие», город Тверь
«3+3», город Рязань
Зрители смогут увидеть выступления команд в конкурсе «Визитка» (тема «Квалификационный заезд»), разминку - вопросы от жюри и музыкальный номер «Песнь победы!».
Редакторский штаб:
КВН «Станция Спортивная», вице-чемпион Высшей лиги КВН Алексей Юрин и вице-чемпионы Высшей лиги, участники команды КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» Богдан Лисевский и Илья Беляков.
Начало в 19:00.