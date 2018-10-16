2018-10-16T11:35:06+03:00
Общество

Команды КВН сразятся в одной второй финала лиги «Верхневолжье» в Твери

Шутить начнут уже завтра
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Мы начинаем КВН Фото: Страница команды «Плюшки имени Ярослава Мудрого»Мы начинаем КВН Фото: Страница команды «Плюшки имени Ярослава Мудрого»
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Завтра, в среду 17 октября, в ДК «Химволокно» пройдёт одна вторая финала турнира КВН региональной лиги международного союза КВН «Верхневолжье». Тема игры: «Предфинальный рубеж».

Будут выступать девять команд.

«+79030755984», город Тверь

«Макинтош», город Тверь

«Карты, глобус, два ствола», город Тверь

«Зинедин Зидан», город Петрозаводск

«Небо на замке», город Тверь

«Фыр-Фыр», город Москва

«Сборная факультетов», город Тверь

«Хорошие», город Тверь

«3+3», город Рязань

Зрители смогут увидеть выступления команд в конкурсе «Визитка» (тема «Квалификационный заезд»), разминку - вопросы от жюри и музыкальный номер «Песнь победы!».

Редакторский штаб:

КВН «Станция Спортивная», вице-чемпион Высшей лиги КВН Алексей Юрин и вице-чемпионы Высшей лиги, участники команды КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» Богдан Лисевский и Илья Беляков.

Начало в 19:00.

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