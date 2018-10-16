Автомобилистка сбила девушку на пешеходном переходе в Твери

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-16T10:57:38+03:00

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В понедельник, 15 октября, в Твери на проспекте Ленина в районе дома №35 произошла авария, в которой пострадала женщина-пешеход. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 18:30.

Дорожные полицейские выяснили, что 35-летняя обладательница автомобиля "Мицубиси Каризма" сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 22-летнюю девушку, которая пыталась пересечь проезжую часть.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, пострадавшая с травмами была доставлена в одну из больниц города.