По вине водителя маршрутки пострадала жительница Твери

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-16T10:50:25+03:00

Женщина не смогла устоять на ногах Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Женщина не смогла удержаться на ногах и упала

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В понедельник, 15 октября, в Твери на Волоколамском проспекте в районе дома №1 произошло ДТП, в котором пострадала 48-летняя женщина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 15:30.

Установлено, что 56-летний водитель маршрутного такси "МАЗ 206063", который ездит по маршруту №10, чтобы избежать аварии нажал на педаль тормоза, что стало неожиданностью для стоявшей 48-летней пассажирки.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП женщина была доставлена с травмами в больницу.