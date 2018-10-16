2018-10-16T10:39:37+03:00
Происшествия

Мужчина похитил ноутбук из дома своего знакомого в Твери

Фигурант находится в изоляторе временного содержания
Виктория ЖУКОВА
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В его отношении возбуждено уголовное делоВ его отношении возбуждено уголовное дело
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В Твери у 29-летнего местного жителя украли ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей. Молодой человек обратился к полицейским.

Сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями и участковыми уполномоченными полиции опросили соседей и свидетели произошедшего, а также обследовали места возможного сбыта краденого.

Было установлено, что молодой человек выпивал со знакомым у себя дома. Когда хозяин уснул, гость похитил из комнаты ноутбук и скрылся.

-Стражи правопорядка установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний безработный ранее судимый местный житель, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

Мужчина сознался в содеянном и вернул компьютер владельцу. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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