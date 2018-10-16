Бывший автоинспектор из Тверской области внес ложные данные в постановление

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-16T10:14:35+03:00

За это его оштрафовали

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В Тверской области оштрафован бывший сотрудник полиции. Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Бологовскому району совершил служебный подлог.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной после обращения гражданина.

В ходе судебного следствия установлено, что автоинспектор в августе 2016 года внес ложные сведения в постановление по делу об административном правонарушении по факту нарушения пешеходом ПДД. Действовал полицейский по личной заинтересованности в улучшении показателей своей работы.

В результате гражданин был незаконно привлечен к административной ответственности с назначением штрафа.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Бологовский городской суд назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 25 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.