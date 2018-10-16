Женщина пострадала в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-16T10:00:15+03:00

В ДТП пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В понедельник, 15 октября, в Зубцове Тверской области произошла авария, в которой пострадала женщина. Дорожное происшествие случилось около 13.50 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Северная и Победы.

Известно, что 29-летний водитель автомобиля "Фиат Дукато" двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении "Шевроле Лачетти" и столкнулся с ним.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП 39-летняя пассажирка "Шевроле" была доставлена в больницу с различными травмами.