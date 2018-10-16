На две недели вводится ограничение движения транспорта на улице Веселова в Твери

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-16T09:43:22+03:00

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В Твери временно перекрыто движение транспорта на улице Веселова. Соответствующее распоряжение выпустила администрация города.

Перекрыт участок от дома №12 по улицы Веселова до улицы Луначарского вплоть до 23:00 30 сентября. Это необходимая мера, чтобы провести ремонтные работы. Коммунальщикам предстоит выполнить капитальный ремонт разводящих тепловых сетей.

В зоне перекрытия не только жилые дома, но и подъезд к школе и детскому саду.

Напомним, что также до конца месяца перекрыт участок дороги в поселке Химинститута.