На две недели вводится ограничение движения транспорта на улице Веселова в Твери
Проходят ремонтные работы
Водителям стоит заранее подумать пути объезда Фото: архив "КП"
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В Твери временно перекрыто движение транспорта на улице Веселова. Соответствующее распоряжение выпустила администрация города.
Перекрыт участок от дома №12 по улицы Веселова до улицы Луначарского вплоть до 23:00 30 сентября. Это необходимая мера, чтобы провести ремонтные работы. Коммунальщикам предстоит выполнить капитальный ремонт разводящих тепловых сетей.
В зоне перекрытия не только жилые дома, но и подъезд к школе и детскому саду.
Напомним, что также до конца месяца перекрыт участок дороги в поселке Химинститута.