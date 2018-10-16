Врачи мобильной детской бригады совершат до конца месяца три выезда в районы Тверской области

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-16T09:12:29+03:00

Врачи поедут в три района. Фото: архив "КП"

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Врачи из Твери продолжают оказывать специализированную помощь юному населению региона. С 19 по 26 октября медики осмотрят детей из девяти районов Тверской области.

Ближайшие выезд запланирован на 19 октября. Травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог осмотрят детей из Лесного района. Прием будет проходить с 10:00 до 13:00 в районной больнице (село Лесное, переулок Механизаторов, 9).

После этого, 25 октября врачи проведут медицинское консультирование детей Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов. Принимать ребят будут травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и нефролог с 09:00 до 13:00 в поликлинике Бежецка (улица Садовая, 15).

Последний выезд пройдет 26 октября в Лихославльский район (Лихославль, Комсомольский переулок, 15).

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, выезды формируются с целью повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям в самых удаленных местах.