2018-10-16T08:46:49+03:00
Происшествия

Мужчина ударил своего товарища ножом в спину в Тверской области

Его арестовали
Виктория ЖУКОВА
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Подсудимый и ранее совершал преступленияПодсудимый и ранее совершал преступленияФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области в Зубцовском районном суде была назначена мера пресечения мужчине, который устроил поножовщину.

Два приятеля с 29 сентября до 12 октября распивали алкоголь в садоводческом некоммерческом товариществе «Чайка». Во время очередного застолья мужчины поругались. Один из них схватил нож и ударил им в спину второго. В результате от полученного ранения мужчина скончался.

Как сообщает пресс-служба суда, было установлено, что подсудимый и ранее совершал преступления. Он вел негативный образ жизни: постоянно пил и не работал. Также он потерял паспорт.

Судья посчитал, что обвиняемый может скрыться от стражей правопорядка, воспрепятствовать производству по уголовному делу или продолжит заниматься преступной деятельностью. Поэтому мужчину отправили под стражу на два месяца.

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