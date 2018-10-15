Сотрудника линейного отдела полиции в Тверской области подозревают в фальсификации доказательств
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении полицейского из Тверской области.
Сотрудника полиции на станции Сонково ЛОП на станции Бежецк ЛО МВД России на станции Бологое Тверской области подозревают в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении.
По версии следствия, чтобы продвинуться по службе, мужчина сфальсифицировал доказательства по делу об административном правонарушении. Он внес в протокол заведомо ложные данные и незаконно привлек к отвесности гражданина.
Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте, по уголовному дело проводятся следственные действия, которые направлены на сбор доказательств.
Расследование уголовного дела контролирует руководитель следственного управления.