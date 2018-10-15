Сотрудника линейного отдела полиции в Тверской области подозревают в фальсификации доказательств

СЕГОДНЯ 19:37 2018-10-15T19:37:52+03:00

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Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении полицейского из Тверской области.

Сотрудника полиции на станции Сонково ЛОП на станции Бежецк ЛО МВД России на станции Бологое Тверской области подозревают в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении.

По версии следствия, чтобы продвинуться по службе, мужчина сфальсифицировал доказательства по делу об административном правонарушении. Он внес в протокол заведомо ложные данные и незаконно привлек к отвесности гражданина.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте, по уголовному дело проводятся следственные действия, которые направлены на сбор доказательств.

Расследование уголовного дела контролирует руководитель следственного управления.