Детям из малообеспеченных семей Твери на Новый год подарят сладкие подарки

СЕГОДНЯ 18:47 2018-10-15T18:47:39+03:00

Для детей уже готовят сладкие подарки. Фото: архив "КП"

На эти цели выделено почти 600 тысяч рублей

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В Твери планируются приобрести 1947 подарков для детей из малообеспеченных семей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

На эти цели из городского бюджета направят 584 тысячи 723 рубля (стоимость одного подарка – чуть больше 300 рублей). Средства будут выделены в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы.

Каждый подарок будет содержать шоколадки, конфеты, мармелад, драже. Весить он будет 1100 грамм. Сладости должны быть упакованы в новогодней стилистике.