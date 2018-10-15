39-летнего "закладчика" полицейские задержали в Твери
Полицейские на улице Новая Заря в Твери задержали 39-летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта запрещенного вещества. При личном досмотре подозрения оперативников подтвердились. У мужчины было обнаружено три свертка из полимерного материала с порошкообразным наркотическим веществом. Мужчина распространял наркотик через «закладки».
Также полицейские обыскали квартиру подозреваемого. Там они изъяли электронные весы и упаковочный материал для фасовки запрещенного вещества.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации пресс-службы УМВД России по Тверской области, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.