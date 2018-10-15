В Тверской области Стартует чемпионат по волейболу

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-15T18:01:31+03:00

Мы за спорт! Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Состязания будут проводиться в несколько этапов

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В Тверской области Стартует региональный чемпионат по волейболу среди мужских и женских команд. Состязания среди мужских команд будут проводиться в три этапа, среди женских команд - в два. Состав команды по 12 игроков.

Игры мужских команд на первом этапе состоятся с 20-21 октября в городах Ржев (зона А), Торжок (зона Б), Максатиха (зона Г), Конаковский район (Дмитрова гора) (зона Д), в зоне В (г. Кимры)-27-28 октября.

Чемпион прошлого года (команда ТГТУ) начинает игры со второго этапа.

Второй этап - полуфинал. Пройдет в городах по назначению, по жребию в подгруппах. Выход в финал по две команды из зон. Сроки проведения 10-11 ноября.

Третий этап - Финал (24-25 ноября) в Твери (СК "Юбилейный")

Женские команды

Первй этап- соревнования в зонах с выходом в финал по две команды от зон А,Б,В (игры - 27-28 октября в городах,стоящих в зонах первыми (Конаковский район, ТвГУ), в зоне А (Кимры) 20-21 октября 2018 г.

Чемпион прошлого года (команда Волжанка) начинает игры со второго этапа.

Второй этап - финальный (проводится 17-18 ноября) в Твери (СК "Юбилейный")