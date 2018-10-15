В Твери поймали велосипедного вора
В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 39-летний мужчина и сообщил, что у него украли велосипед.
Со слов заявителя полицейские составили описание украденного имущества. Было установлено, вор перерезал металлический трос, которым велосипед был закреплен к трубе на лестничной площадке многоквартирного дома. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Быстро нашли подозреваемого - им оказался ранее судимый, неработающий 25-летний житель Твери. Он сознался в содеянном и сообщил что продал велосипед, а деньги потратил.
Ведётся следствие.