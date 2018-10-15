За получение пенсии умершего отца жительница Тверской области пойдёт под суд

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-15T17:24:40+03:00

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Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1962 года рождения, которая обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

По версии предварительного следствия, жительница Андреаполя с декабря 2016 по декабрь 2017, путем умолчания получала пенсию за умершего отца - пенсионера МВД. Не имея права на получение его пенсии и социальных выплат она пользовалась его банковской картой и не уведомила МВД в смерти своего отца.

- Женщина распоряжалась средствами с банковской карты по своему усмотрению: совершала покупки в магазинах Андреаполя, снимала деньги в банкоматах городов Псковской области, оплачивала услуги связи, причинив тем самым УМВД России по Тверской области ущерб на сумму 255 тысяч рублей, что является крупным размером, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Андреапольский районный суд