В Твери пройдут "Дни малого и среднего бизнеса"

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-15T17:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери пройдут ежегодные «Дни малого и среднего бизнеса». 18 и 19 октября все желающие смогут посетить бесплатные семинары, конференции и обсуждения различных бизнес-идей.

Программа мероприятия был составлена на основе пожеланий предпринимателей, которые высказали свое мнения в социальных сетях. В этом году запланированы визиты к социальным предпринимателям, семинар по защите авторских прав и изменений в налоговом законодательстве, мастер-класс о том, как наладить общение с клиентами и многое другое.

«Дни малого и среднего бизнеса» направлены на поддержку развития бизнеса в Твери. Участники смогут не только получить новые знания, но и задать интересующие вопросы, наладить взаимодействие с бизнес-сообществом и найти партнёров или клиентов.

Программа мероприятий доступна на сайте администрации Твери.